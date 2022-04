Der Verband der Badischen Wirtschaft verleiht Anfang Juni in Baden-Baden die "Made in Baden Awards". Preisträger sind in diesem Jahr unter anderen Bernhard Prinz von Baden, sowie Christoph Werner, der Sohn des Drogeriemarktgründers Götz Werner. Auch Edgar Bohn, Vorstandsvorsitzender des Badischen Gemeindeversicherungsverbands wird ausgezeichnet. Die "Made in Baden-Awards" gibt es seit sieben Jahren. Sie zählen zu den wichtigen Wirtschaftspreisen im Südwesten.