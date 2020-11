Mach Platz! Wir wollen retten!+++ Mach Platz! Wir wollen Retten! +++



Und plötzlich musste alles ganz schnell gehen… Zum Glück waren damals die Einsatzkräfte beim Unfall von Julia schnell vor Ort.

Leider klappt das nicht immer so.



Auch ihr könnt helfen und den notwendigen Platz zum Retten schaffen. Unter dem Link in den Kommentaren seht ihr wie einfach das ist.



Eine Rettungsgasse ist „ultra“ wichtig. #MachPlatz #WirWollenRettenGepostet von Polizei Pforzheim am Dienstag, 28. Juli 2020