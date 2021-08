In Karlsruhe werden für das kommende Schuljahr mehrere hundert Raumluftfilter für Schulklassenzimmer angeschafft. Auch Bruchsal will sich mit Filteranlagen ausstatten. In Karlsruhe sollen rund 900 Raumluftfilter und Lüftungsampeln vor allem für schlecht belüftbare Klassenzimmer in Schulen und für Räume in Kitas gekauft werden. Nach der Entscheidung des Gemeinderats sollen dafür 2,6 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, das Geld ist nicht im Haushalt vorgesehen und belastet den Etat zusätzlich.

Der Gemeinderat in Bruchsal hat 150.000 Euro für Raumluftfilter genehmigt. Neben einigen Filteranlagen sollen davon auch CO2-Messgeräte für alle Klassenräume Städtischer Schulen, sowie für die Gemeinschaftsräume von Kitas angeschafft werden.