Lüpertz-Kunstwerk wird in Karlsruher U-Bahn-Haltestelle montiert

Das Karlsruher U-Bahn-Kunstprojekt von Markus Lüpertz nimmt wieder Fahrt auf. In der Nacht wurde ein weiteres von noch 13 fehlenden Kunstwerken in der U-Bahn-Haltestelle am Marktplatz installiert.

Eine großflächige Keramik von Markus Lüpertz hängt schon seit Ende 2020 an der Haltestelle Kronenplatz, natürlich verhüllt. In der Nacht zum Freitag ging es richtig los mit der komplizierten und aufwändigen Hängung weiterer Keramikreliefs. Die Reliefs von Markus Lüpertz werden an der Haltestelle Marktplatz montiert SWR Teo Jägersberg Schöpfungsgeschichte auf 14 Keramikreliefs Zehn Platten, jeweils zwischen 100 und 150 Kilo schwer, mussten dafür von einer Handwerksfirma an der Haltestelle unter dem Marktplatz richtig zusammengesetzt und aufgehängt werden. Mit insgesamt 14 riesigen Keramikreliefs will der Künstler Lüpertz die Schöpfungsgeschichte in den unterirdischen Haltestellen in Karlsruhe darstellen. Das Kunstwerk wird durch Spenden und Sponsoren finanziert.