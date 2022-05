Schülerinnen und Schüler des Ludwig-Marum-Gymnasiums in Pfinztal (Kreis Karlsruhe) unterstützen Betroffene des Ukraine-Krieges mit rund 30.000 Euro. Der Betrag wurde in den zurückliegenden Wochen mit Hilfe des Fördervereins der Schule im Rahmen eines Spendenlaufs gesammelt. Am Montagnachmittag wurde die Spende dem Verein "Ukrainer in Karlsruhe" übergeben, die Schulleitung sprach angesichts der Höhe der Spende von einem besonders großen sozialen und gesellschaftlichen Engagement.