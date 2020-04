per Mail teilen

Im Nordschwarzwald bei Gernsbach hat sich offenbar ein Luchs nieder gelassen. Das Tier wurde gefangen und mit einem Sender ausgestattet. So kann Luchs Toni beobachtet werden.

Der Luchs ist ganz offenbar nicht mehr auf der Durchreise. Das männliche Tier stammt aus der Schweiz und hält sich seit vergangenem Jahr im Murgtal auf. In unmittelbarer Nachbarschaft zum ersten Wolf im Schwarzwald ist der Luchs anscheinend dabei, sich hier sein Revier einzurichten.

Der Wildtierbeauftragte des Landkreises Rastatt, Martin Hauser, mit Richtfunkantenne auf der Suche nach Luchs Toni FVA Steffi Thoma

Wildtierbeauftragter verfolgt den Luchs

Ob er wirklich sesshaft wird und wie seine Lebensgewohnheiten aussehen, das wollen Experten mit dem Halsbandsender herausfinden. Der Wildtierbeauftragte des Landkreises Rastatt, Förster Martin Hauser, verfolgt den Luchs regelmäßig mit einer Richtfunkantenne und sammelt Details über die Lebensgewohnheiten des Tieres.

Wenn Ihnen in diesen Tagen zwischen Freudenstadt und Bad Wildbad ein Mann mit Antenne im Wald begegnet, dann ist das kein Ufo Jäger, sondern der Förster Martin Hauser, der Wildtierbeauftragte des Landkreises Rastatt aquf der Suche nach Luchs Toni

Luchse sind streng geschützt

Der Sender liefere wichtige Daten für den Schutz der streng geschützten Tierart, sagte der Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), bei der Vorstellung des Projekts in Stuttgart. Nur wenige Exemplare kämen aus dem Schweizer Jura oder den Alpen nach Baden-Württemberg und durchstreiften dann oft völlig unbemerkt die heimischen Wälder. Neben dem Luchs Toni im Murgtal wird derzeit ein weiterer Luchs im Donautal von Experten begleitet.

Luchse für Menschen ungefährlich

Luchse sind für Menschen völlig ungefährlich, betont der Wildtierexperte Martin Hauser. Sie sind extrem scheu und meiden Menschen unter allen Umständen. Als Beutetiere nennt der Experte vor allem Rehe. Während der Wolf im Murgtal die Hochebenen bevorzugt, sei der Luchs bislang vor allem in felsigen Hängen im Murgtal zu finden. Aus Sicherheitsgründen vermeidet Hauser genauere Ortsangaben.

Luchs Toni tappt in Fotofalle

Im landesweiten Luchsmonitoring der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Freiburg ist es jetzt gelungen, dem auf den Namen "Toni" getauften Luchs, ein Senderhalsband anzulegen. Dazu wurde eine gut zwei Meter große Lebendfalle im Murgtal aufgestellt. Als Lockmittel benutzten die Experten Urin von einem weiblichen Luchs. Die Methode stammt, ebenso wie die Falle, aus der Schweiz und funktionierte so gut, dass der Luchs bereits nach zwei Wochen gefangen werden konnte. Das Tier wurde mit einem Blasrohr betäubt und nach Anlegen des Senders wieder in die Freiheit entlassen.

Landrat Toni Huber stand Pate

Benannt wurde der Luchs übrigens nach dem Landrat des Landkreises Rastatt, Toni Huber. Bereits seit Oktober 2019 wurden erste Nachweise auf die Anwesenheit des Tieres in der Region teils über die Jägerschaft, teils über Fotofallen der FVA, erbracht.

Luchs im Nordschwarzwald Pressestelle FVA Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt BW

Die FVA bittet darum, Luchshinweise möglichst rasch unter der Nummer 0761/4018-274 oder an info@wildtiermonitoring.de zu melden. Weitere Informationen zum Luchs finden sich auf der Homepage der Arbeitsgruppe Luchs unter www.ag-luchs.de.