Das Insektensterben geht weiter und auch die Zahl der gefährdeten Schmetterlingsarten nimmt weiter zu. Das belegt die neue Rote Liste, die jetzt in Karlsruhe vorgelegt wurde.

Ein einzelner Schmetterling auf einer Wiese ist ein freundlicher Farbtupfer. Meistens bleibt es heutzutage aber bei dem Einzelexemplar. Etwa 20 Jahre sind seit dem letzten Bericht der LUBW vergangen. Seitdem hat die Zahl der gefährdeten Schmetterlingsarten um rund 17 Prozent zugenommen. Nur jede dritte Art gilt noch als ungefährdet.

Schmetterlinge gehören zu der am stärksten bedrohten Tierart in Baden-Württemberg. Das sagt der Präsident der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in Karlsruhe, Ulrich Maurer. Seine Behörde hat jetzt gemeinsam mit Wissenschaftlern des Karlsruher Naturkundemuseums eine neue Rote Liste für Schmetterlinge herausgegeben. Danach ist die Hälfte aller Großschmetterlinge vom Aussterben bedroht.

"Das Verschwinden der Schmetterlinge aus der Landschaft macht das Insektensterben besonders sichtbar."

Naturkundemuseum Karlsruhe: Millionen Datensätze ausgewertet

Für die aktualisierte Rote Liste wurden beim Karlsruher Naturkundemuseum mehr als 1,8 Millionen Datensätze ausgewertet. Darin werden 1.353 Arten bewertet. Daten über sämtliche Schmetterlingsarten im Land werden im Karlsruher Museum gesammelt. Kurator der Schmetterlingssammlung ist Robert Trusch. In den vergangenen 20 Jahren, seit Veröffentlichung der letzte Roten Liste, hat sich der Datensatz verdreifacht, berichtet der Schmetterlingsexperte.

Trusch und seine Kollegen haben festgestellt, dass viele gefährdete Schmetterlingsarten nur noch in Naturschutzgebieten zu finden sind. Das sind häufig kleine Biotope wie Magerrasen, Moore oder Nasswiesen, die ganz spezielle Lebensräume für seltene Arten bieten. Refugien für bedrohte Arten sind nach Einschätzung der Wissenschaftler vor allem solche Biotope, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden.

Wie entsteht die Rote Liste? Das siebenköpfige Autorenteam der Rote-Liste hat im Auftrag der LUBW mit großem Aufwand hunderttausende Funddaten ausgewertet. Quellen sind Erhebungen aus verschiedenen Projekten sowie Daten von ehrenamtlichen Kartiererinnen und Kartierern, die über die Datenbank des Arbeitskreises Wildbienenkataster (AKWK) gesammelt wurden. Ergänzend führt die LUBW für die Erstellung der Roten Liste Kartierungen durch, um noch vorhandene Datenlücken zu schließen. Quelle: LUBW Karlsruhe

Bedrohte Art: Der Silberfleckbläuling

Eine bedrohte Art ist zum Beispiel der Silberfleckbläuling. Früher war er auf den Sandheiden der Oberrheinebene häufiger zu finden. Inzwischen gibt es nur noch zwei bekannte Vorkommen mit ganz wenigen Exemplaren. Das eine liegt bei Stollhofen unweit des Baden Airparks im Kreis Rastatt, das zweite Vorkommen ist bei Ettlingen (Kreis Karlsruhe) zu finden, auf einer ehemaligen Schießbahn der französischen Streitkräfte. In beiden Fällen handelt es sich um extensiv genutzte Gebiete, in denen keine Landwirtschaft betrieben wird, berichtet Robert Trusch vom Karlsruher Naturkundemuseum. Der Silberfleckbläuling sei zwar in das Artenschutzprogramm des Landes aufgenommen worden, trotzdem nimmt die Zahl der Schmetterlinge dieser Art immer weiter ab und sie droht ganz auszusterben.

Mit dem Insektensterben geht auch die Zahl der Schmetterlingsarten immer weiter zurück. Der Ginster-Silberfleckbläuling liebt die Sandheiden der Oberrheinebene. Er ist extrem bedroht. Pressestelle Naturkundemuseum Karlsruhe

Es gibt aber nicht nur schlechte Nachrichten bei den Schmetterlingen: Einige weniger anspruchsvolle, wärmeliebende Arten, darunter der Karstweißling und die Dunkelbraune Brombeereule, konnten aufgrund des Klimawandels neu nach Baden-Württemberg einwandern und breiten sich derzeit rasch aus; beide sind nicht gefährdet.

Dringend gesucht: der Augsburger Bär

Eine Art, die die Schmetterlingsforscher gerne wiederfinden würden, das ist der Augsburger Bär. Das ist eine lokal stark gefährdete Art, die ebenfalls kurz vor dem Erlöschen steht. "Trotzdem hoffen wir noch auf einen Wiederfund", berichtet Robert Trusch. Er begründet das mit zwei ungesicherten Beobachtungen auf der schwäbischen Alb aus dem Jahr 1991. In beiden Fällen gebe es leider keine Belege, nur die Hoffnung, irgendwann einmal wieder auf ein Exemplar zu treffen.

Mit dem Insektensterben geht auch die Zahl der Schmetterlingsarten immer weiter zurück. Der Augsburger Bär gilt seit 1991 als verschollen. Pressestelle Naturkundemuseum Karlsruhe

Nach über hundert Jahren wieder gefunden: die Hofdame

Das so etwas möglich ist und durchaus vorkommt, zeigt der Fund eines anderen seltenen Schmetterlings, der sogenannten Hofdame. Sie galt als ausgestorben. Die letzten gesicherten Funde gehen auf das Jahr 1911 zurück. Um so schöner war die Überraschung, als ebenfalls auf der Ostalb am Rande eines Naturschutzgebiets im Jahr 2019 wieder ein Exemplar gefunden wurde.