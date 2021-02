In Baden-Württemberg war die Luft noch nie so sauber wie im vergangenen Jahr. Dafür gibt es andere Herausforderungen, wie die LUBW Karlsruhe bei der Vorstellung ihres Jahresberichts aufzeigte.

Nachdem die Grenzwerte für Feinstaub bereits seit dem Jahr 2018 eingehalten werden, wird der Wert für Stickstoffdioxid laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW aktuell nur noch in zwei Städten im Land überschritten - Ludwigsburg und Stuttgart. "Die Luftqualität war so gut wie noch nie seit Beginn der Messungen im Jahr 1994", sagte die Präsidentin der LUBW Eva Bell .

Dennoch ist der Blick in die Zukunft nicht sorgenfrei. Weil es immer mehr heiße Sommer gebe, könne die Ozonbelastung in den kommenden Jahren im Land wieder steigen. "Umso wichtiger sind unsere Luftmessungen und Auswertungen zu klimatischen Veränderungen".

Rotmilan wichtiger Schwerpunkt

Erkenntnisse hat die LUBW im vergangenen Jahr über den Rotmilan gewonnen. Die im Jahr 2020 ermittelte Siedlungsdichte für den windkraftempfindlichen Rotmilan liegt demnach bei vier Revierpaaren auf 34 Quadratkilometern. "Mit 4.100 bis 4.500 Revierpaaren ist der Rotmilan-Bestand in einem guten Zustand und das soll in Baden-Württemberg auch so bleiben", so Bell.

Der Rotmilan ist in Baden-Württemberg heimisch. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Boris Roessler

Damit beherbergt Baden-Württemberg bundesweit die größte Teilpopulation - vor allem im Rheintal und in nördlichen Landesteilen. Diese Erkenntnisse könnten laut LUBW beim naturschutzverträglichen Ausbau der Windkraft ein genaues Bild und gute Planungshilfen bieten.

Weniger Regen, mehr Hitze

In Baden-Württemberg regnet es nach Angaben der LUBW weniger. Die Jahressumme des Niederschlages war in 2020 rund 17 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum 1961 bis 1990. Die letzte Nassperiode liegt demnach inzwischen 20 Jahre zurück.

Niedrigwasser und ausbleibende Grundwasser-Neubildung würden die zunehmenden Folgen für Natur und Landschaft zeigen. "Laut Klimamodellen könnten in 50 Jahren heiße, trockene Sommer vorherrschen", so Bell. "Andererseits beschäftigen uns vermehrt Sturzfluten". Test-Messungen werden zum Beispiel in Bruchsal am Saalbach durchgeführt, um frühzeitig Sturzfluten erkennen zu können.