per Mail teilen

Die Trockenheit und die Hitze bedrohen zunehmend die Lebensgrundlagen. Gleichzeitig wird die Luft im Land immer besser. Das sind zwei der wichtigsten Aussagen, die die Landesanstalt für Umwelt, LUBW, in ihrem Jahresbericht veröffentlicht hat. Siel will die Bevölkerung noch besser informieren und hat deshalb in einer Broschüre einige wichtige Themen vorgestellt.