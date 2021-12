Neues Solarkataster der Landesanstalt für Umwelt Karlsruhe

per Mail teilen

Die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in Karlsruhe hat ein erweitertes Solarkataster für Baden-Württemberg vorgelegt. Damit kann jeder Hausbesitzer die Wirtschaftlichkeit einer Solaranlage berechnen.

Welche Einnahmen könnte eine Solaranlage auf meinem Hausdach erzielen? Ist sie wirtschaftlich, oder ist mein Dach vielleicht gar nicht geeignet? In welcher Zeit würde sich eine solche Anlage, neu installiert, überhaupt amortisieren? Diese und weitere Fragen beantwortet das erweiterte Solarkataster der LUBW.

Interaktive Karten helfen beim Rechnen

Hausbesitzer können in einer interaktiven Karte auf ihr Hausdach klicken und erhalten dann genaue Informationen, wie groß eine Photovoltaikanlage sein könnte, welchen maximalen Stromertrag sie liefern würde, oder ob vielleicht auch eine Solarthermieanlage Sinn macht. Zudem bietet das Solarkataster Antworten etwa auf die Frage, wieviel wirtschaftlicher eine Anlage wird, wenn man beispielsweise ein E-Auto hinzufügt oder einen Solarspeicher.

Auch Kommunen können das Kataster einsetzen

Das Solardachkataster ist ein Baustein des Energieatlas Baden-Württemberg, dem gemeinsamen Internet-Portal der LUBW und des Umweltministeriums. Das erweiterte Kataster bietet auch Kommunen die Möglichkeit, zu erfragen, wie viel ungenutzte Solarkapazitäten auf ihrer Gemarkung noch vorhanden sind.

Weitere Daten werden in Solarkataster eingearbeitet

Für rund 70 Prozent aller Landesteile in Baden-Württemberg wurden sogenannte Laserscandaten aus Befliegungen in den Jahren 2016 bis 2020 mit einer wesentlich verbesserten Auflösung in das Kataster eingepflegt. Mit ihrer Hilfe kann nun auch die Einstrahlung für Teildachflächen berücksichtigt oder sogenannte Verschattungseffekte genauer berechnet werden.

Das Solarkataster wird stetig erweitert. Laut LUBW sollen weitere Laserscan-Befliegungen in den kommenden zwei Jahren durchgeführt werden. Die Daten werden dann nach und nach in das Kataster eingearbeitet. Die Regierungskoalition in Baden-Württemberg hat sich im Jahr 2020 auf eine Solaranlagen-Pflicht für alle Neubauten im Land geeinigt. Für solche Anlagen liefert das erweiterte Kataster keine Daten, sondern nur für bestehende Häuser.