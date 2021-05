Auch drei Jahre nach dem heißen und trockenen Sommer 2018 sind die Grundwasserstände im Land immer noch zu niedrig, sie bewegen sich weiter auf unterdurchschnittlichem Niveau. Das hat die Landesanstalt für Umwelt (LUBW) in Karlsruhe mitgeteilt. Auch im vergangenen Winter hat es zunächst an Niederschlägen gefehlt. Erst im Januar wurden die Böden ausreichend mit Wasser gesättigt, so dass dann die Niederschläge ab Februar zu einem deutlichen Anstieg des Grundwassers geführt haben. Ein spezielles Sickerwasser Messgerät in Karlsruhe-Büchig belegt, dass der Boden erst nach drei regenreichen Monaten Sickerwasser an das Grundwasser abgegeben hat. Fazit: Die Grundwasservorräte haben sich noch nicht erholt.