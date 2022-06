Die Grundwasserstände in Baden-Württemberg werden nach Einschätzung von Fachleuten in den kommenden Wochen weiter zurückgehen. Allerdings sei nicht mit großräumigen Engpässen zu rechnen, so die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe. Grundsätzlich gilt: Im Südwesten herrschen unterdurchschnittliche Grundwasserverhältnisse vor. Grund sind die unter anderem wenigen Niederschlagsmengen der vergangenen Monate und der hohe Wasserbedarf der Pflanzen.