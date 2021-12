per Mail teilen

Ein Lottospieler aus dem Raum Ettlingen hat am Mittwoch rund zwei Millionen Euro im Lotto gewonnen. Er war einer von zwei Gewinnern bundesweit, die sechs Richtige hatten. Der Lottospieler ist noch unbekannt. In diesem Jahr ist es der 30. Lottogewinner mit einem Millionengewinn in Baden-Württemberg.