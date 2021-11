Ein Lottospieler aus der Nähe von Pforzheim hat am Wochenende 2,5 Millionen Euro gewonnen. In den nächsten Tagen schon kann sich der Glückspilz über den Millionengewinn auf seinem Konto freuen, wie Lotto Baden-Württemberg am Montag mitteilte. Weil er der einzige Tipper mit den richtigen Zahlen war, streicht er den gesamten Gewinn über 2.567.256 Euro alleine ein. Der bundesweit 85. Millionengewinner in dieser Lotterie hatte seinen Schein nach Angaben von Lotto Baden-Württemberg online ausgefüllt.