Niemand muss hämisch nach England schauen: von wegen, das haben sie nun davon- in Supermärkten bleiben die Regale leer und an Tankstellen fehlt das Benzin, weil es im United Kingdom zu wenig LKW Fahrer gibt. Was die Briten aktuell erleben, das droht uns hierzulande ebenso, warnen Spediteure. Denn auch bei uns fehlen immer mehr LKW-Fahrer. Heiner Kunold berichtet aus Ölbronn und Ettlingen