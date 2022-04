Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch an der Tank- und Rastanlage Baden-Baden an zehn abgestellten Sattelaufliegern die Planen aufgeschnitten, während die Fahrer in ihren Fahrzeugen schliefen. Nach Angaben der Polizei gelang es aber nicht, etwas aus den Lkw zu stehlen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar, die Bühler Verkehrspolizei ermittelt.