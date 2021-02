Nach einem schweren Lkw-Unfall ist die Südtangente in Karlsruhe seit Dienstagvormittag in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben der Feuerwehr sind dabei drei Menschen verletzt worden, eine Person befindet sich in Lebensgefahr.

Nach Polizeiangaben verlor am Vormittag ein Lastwagenfahrer zwischen den Anschlussstellen Kühler Krug und Bulacher Kreuz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er durchbrach die Mittelleitplanke und prallte auf der Gegenfahrbahn frontal auf einen Sattelzug. Nach Angaben der Polizei waren größere Mengen Kraftstoff ausgelaufen, die sich auf der Fahrbahn und im Erdreich verteilt haben. Lange Staus in beiden Richtungen Feuerwehr und Rettungsdienste sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Vor der Unfallstelle hat sich in beiden Richtungen ein kilometerlanger Stau gebildet. Der Verkehr wird von der Südtangente in Karlsruhe abgeleitet. Polizeiangaben zufolge dürfte die Bergung noch bis in den Nachmittag hinein dauern.