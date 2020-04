per Mail teilen

Nach einem tödlichen Tanklaster-Unfall auf der A5 bei Rastatt ist die Fahrbahn wieder frei. Weil bis zur Beendigung der Aufräumarbeiten nur der Standstreifen befahren werden konnte, hatte sich ein kilometerlanger Stau gebildet.

Da bei dem Unfall aus dem Tanklaster Heizöl ausgelaufen war, musste die Fahrbahn über mehrere Stunden gereinigt werden. Das Heizöl war in den Flüsterasphalt eingetreten. Nun sind die Arbeiten jedoch abgeschlossen und die Fahrbahn wieder freigegeben.

Dauer 0:39 min Unfall Tanklastzug auf der A5 Bei einem Lkw-Unfall auf der A5 bei Rastatt ist am Dienstagvormittag der Lkw-Fahrer ums Leben gekommt. Da Kraftstoff ausgelaufen ist, gestaltet sich die Reinigung sehr schwierig.

Am Morgen war ein Tanklaster bei Rastatt aus bislang unbekannter Ursache in den Grünstreifen geraten, der Fahrer übersteuerte und wurde aus dem Führerhaus geschleudert, als der Lkw umkippte. Er starb noch an der Unfallstelle.