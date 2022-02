Lkw schiebt Pkw auf Mittelleitplanke auf der A8

Bei einem Unfall auf der A8 bei Karlsbad am Dienstagabend hat ein Lkw einen Pkw auf die Mittelleitplanke geschoben. Laut Polizei ragte das Heck in den Gegenverkehr. Der 39-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Der 79 Jahre alte Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Das Auto musste mit einem Kran von der Mittelleitplanke geholt werden, sodass die A8 in beide Richtungen teilweise gesperrt werden musste. Die Polizei gibt den entstanden Schaden mit etwa 70.000 Euro an. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist bislang noch unklar.