Große Gefahr: Viele Lkw-Parkplätze fehlen an den Autobahnen A5 und A8

Lkw-Fahrer finden immer seltener einen freien Parkplatz an der A5 und A8 - das wird zur großen Gefahr. Deshalb sollen an der Autobahn A5 zwischen Bühl und Bruchsal hunderte neue Parkplätze entstehen.

Um der Parkplatznot für den Schwerlastverkehr auf den Autobahnen zu begegnen, plant die Autobahn GmbH zwischen Bühl und Bruchsal in den kommenden Jahren über 500 neue Parkplätze.

Katastrophale Situation für Lkw-Fahrer

Die Karlsruher Autobahnpolizei spricht von einer prekären Situation, die sich in den vergangenen Jahren immer weiter zugespitzt habe. Eine Katastrophe nennt Lothar Batschauer von der Autobahnpolizei die Parkplatzsituation für Lkw an der A5 und an der A8.

Und ein Sicherheitsproblem, weil unausgeschlafene Lkw-Fahrer auch den übrigen Verkehr in Gefahr bringen. Das sieht auch die Autobahn GmbH des Bundes nicht anders und hat für die Region bis 2030 über 500 neue Parkplätze entlang der beiden Autobahnen angekündigt. Außerdem sollen bestehende Parkplätze erweitert oder durch Verkehrsleitmaßnahmen optimiert werden.

Freie Bauflächen sind schwer zu bekommen

Die Autobahn GmbH stützt sich auf einen Maßnahmenplan des Bundes. Ein Ziel ist dabei, neue Grundstücke neben den Autobahnen zu kaufen, um die Parkplätze zu erweitern. Das Problem dabei seien allerdings die Grundstücksbesitzer, berichtet Wolfgang Grandjean von der Autobahn GmbH. Denn das Land gehört oftmals Landwirten, die natürlich nur sehr ungerne verkaufen möchten.

"Es sind hochwertige Flächen, die will nicht jeder Bauer gerne verkaufen."

Um die Parkplatznot zu bewältigen, will die Bundesgesellschaft bestehende Parkanlagen neu organisieren. Sogenannte telematische Maßnahmen sollen helfen, den vorhandenen Platz besser zu nutzen. Lkw könnten beispielsweise nicht nur neben-, sondern auch hintereinander parken. Dazu müsste allerdings zum Beispiel ein App-System eingeführt werden. In eine App müsste dann ein Lkw-Fahrer die Standzeit eintragen, damit am Ende ein in zweiter Reihe parkender Lastwagen nicht stundenlang darauf warten muss, dass sein Vordermann endlich losfährt.

An einigen Autohöfen wird in Baden-Württemberg die freie Kapazität für Lkw-Fahrer angezeigt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Parkleitsystem soll Parkplatzsituation verbessern

Schließlich wird bei der Autobahn GmbH auch über eine Art Parkleitsystem für Lkw nachgedacht. Die Idee sei schon sehr konkret, berichtet Wolfgang Grandjean. Allerdings gebe es noch keinen genauen Ort und auch noch keine zeitliche Vorgabe für eine Pilotanlage.

Um die Parkplatzsituation entlang der Autobahnen nachhaltig zu verbessern, hat das Land Baden-Württemberg knapp hundert Kommunen angeschrieben und nachgefragt, ob nicht in Gewerbegebieten in Autobahnnähe neue Autohöfe für Lkw geschaffen werden könnten. Die Idee neuer Autohöfe sei aber nicht sonderlich attraktiv, merkt Wolfgang Grandjean von der Autobahn GmbH an. Denn die Kommunen nehmen durch Autohöfe nicht so viele Gewerbesteuern ein. Außerdem verursachen Lastwagen Müll und Lärm und sind bei den Nachbarn nie sonderlich gerne gesehen.

Kommunen wollen über mehr Autohöfe nachdenken

Immerhin zehn Kommunen im Land wollen wenigstens über neue Autohöfe nachdenken. Karlsdorf-Neuthard an der A5 gegenüber Bruchsal hat schon einen, seit knapp 20 Jahren mit rund hundert Stellplätzen. Aber das reicht schon lange nicht mehr, berichtet Bürgermeister Sven Weigt. Nacht für Nacht kreisen dort die Lastwagen um den Autohof. Wer zu spät kommt, parkt irgendwo im benachbarten Gewerbegebiet. Bei der Gemeinde häufen sich in letzter Zeit die Beschwerden, berichtet der Bürgermeister.

"Jeden Abend kreisen Lkw-Fahrer um unser Gewerbegebiet und schauen, ob noch ein Platz frei ist."

Gleich gegenüber auf der anderen Autobahnseite in Bruchsal ist das nicht anders. Deshalb hat die Stadt Bruchsal reagiert. Einerseits mit regelmäßigen Kontrollen, mit Bußgeldern und manchmal sogar mit dem Abschleppwagen. Andererseits schafft die Stadt aber auch Übernachtungsplätze, zum Beispiel im Industriegebiet direkt hinter der Autobahn. Das ist ein neuralgischer Punkt und dort parken schon jetzt mehr oder weniger legal jede Nacht viele Brummifahrer.

Um die Situation zu entschärfen, wurden als Sofortmaßnahme erstmal sechs Stellplätze für Lkw markiert. Aber das ist erst der Anfang, berichtet Nina Schüßler vom Bruchsaler Ordnungsamt. Im Gespräch sind aktuell mehrere Varianten für ein Parkleitkonzept, mit dem die Stadt Bruchsal ihr Lkw-Problem in den Griff bekommen will. Denn ganz verbieten kann man sie ja auch nicht. Und das wäre den Fahrern gegenüber auch nicht fair.