Bruchsal: Polizisten nehmen Lastwagen unter die Lupe

Bei einer Schwerlastkontrolle auf der A5 hat die Polizei vor allem Abstandsverstöße und mangelnde Ladungssicherung bei Lkw festgestellt. Die Kontrolle fand an der Raststätte Bruchsal statt.

Das Bild ist typisch, bestätigt die Polizei: Die Video-Abstandsmessungen treffen vor allem Lkw, die zu geringen Sicherheitsabstand einhalten. Auf der A5 zwischen Karlsruhe und Bruchsal waren es am Mittwoch-Vormittag 127 Lastwagenfahrer, die deshalb Bußgelder zahlen müssen. Nur in zwei Fällen wurden Pkw-Fahrer mit zu geringem Sicherheitsabstand gefilmt.

Ladung sitzt oft locker

Bei der Ladungskontrolle auf der Tank und Rastanlage Bruchsal-Ost wurden zwischen 8 und 14 Uhr insgesamt noch einmal 163 Lkw kontrolliert. Die Beamten aus Karlsruhe, Mannheim und Offenburg stellten dabei sieben Fälle von mangelnder Ladungssicherung fest. Zwei Lastwagen durften deshalb nicht mehr weiter fahren.

Zu viele neue Reifen auf dem Auflieger

In einem Fall musste ein Fahrer aus Litauen seine gesamte Ladung auf einen anderen Lkw umladen. Zum einen hatte der Fahrer viel zu viele neue Reifen auf seinen Auflieger gepackt, zum anderen war der Auflieger ungenügend gesichert. Statt einer Plane hätte der Laster für den Reifentransport eine feste Bordwand benötigt. Die Reifen drückten sich regelrecht an den Seiten heraus, wodurch das Fahrzeug auch noch eine unzulässige Überbreite bekam.

Weniger Fahrer und mehr technische Mängel

Die Abteilung Schwerverkehr beim Karlsruher Polizeipräsidium beklagt bei Lkw generell eine steigende Zahl von Mängeln. Manche Speditionen nähmen es mit der Sicherheit ihrer Fahrzeuge nicht genau genug.

"Die Technik ist im Moment ein sehr großes Problem. Die Firmen sparen an allen Ecken und Enden."

Was die Polizei ebenfalls immer häufiger feststellt: Das Fahrpersonal ist nicht genügend geschult, um die Transporte ordentlich durchzuführen. "Wir sehen einen riesigen Fahrermangel", berichtet der Einsatzleiter der Kontrolle auf dem Rasthof, Rüdiger Heiler. Die Firmen müssten nehmen, wen sie bekommen. Daraus ergebe sich ein Qualitätsproblem.

Lenk- und Ruhezeiten werden meistens eingehalten

In Bruchsal blieb die Zahl der verkehrsunsicheren Fahrzeuge bei der Kontrolle trotzdem eher unaufällig. Drei Verstöße wegen abgefahrener Reifen wurden festgestellt. Und auch die Zahl der Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten hielt sich an diesem Vormittag in Grenzen. Von 166 kontrollierten Fahrern hatten sich an diesem Donnerstag nur elf nicht an die gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten gehalten.