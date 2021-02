Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf einem Rastplatz an der A8 bei Heimsheim (Enzkreis) tödlich verletzt worden. An dem Unfall am späten Montagabend auf dem Rastplatz Heckengäu waren nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei zwei Sattelzüge beteiligt. Die Einzelheiten sind noch unklar. Ein Gutachter war in der Nacht an der Unfallstelle.