Die Polizei hat auf der A8 zwischen Pforzheim und Karlsruhe einen Lkw-Fahrer mit drei Promille Alkohol im Blut aus dem Verkehr gezogen. Eine Autofahrerin hatte am Sonntag die unsichere Fahrweise des 36-Jährigen bemerkt, war ihm auf einen Parkplatz gefolgt und alarmierte die Polizei. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch, fanden mehrere leere Spirituosenflaschen in der Fahrerkabine und zeigten den Mann an, der zudem ohne Erlaubnis am Sonntag mit seinem Lkw unterwegs war.