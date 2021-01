per Mail teilen

Der Corona-Lockdown dauert schon viele Wochen. Trotzdem gab es nie Probleme mit der Versorgung. Nachschub ist immer da. Das liegt unter anderem an den Lastwagen, die Tag und Nacht unterwegs sind. Der Lkw-Verkehr hat in der Pandemie zugenommen. Dabei sind die Arbeitsbedingungen für die Fahrer nicht besser geworden. SWR Reporter Mathias Zurawski hat an der A5 bei Baden-Baden mit Truckern gesprochen.