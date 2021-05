per Mail teilen

Bei einem Unfall auf der A5 bei Ettlingen ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. An einem Stauende waren zwei Lkw ineinander gekracht, der Fahrer des auffahrenden Lkw wurde dabei in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Wegen den Bergungsarbeiten musste die rechte Spur der A5 immer wieder gesperrt werden.