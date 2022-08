Lkw-Fahrer soll Familie in Auto bei Remchingen mit Eisenstange bedroht haben

Ein Lkw-Fahrer hat offenbar eine Familie in einem Auto auf der B10 bei Remchingen bedroht, weil sie ihm zu langsam fuhr. Die Pforzheimer Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall.

Nachdem ein Lkw-Fahrer offenbar eine Familie im Auto bei Remchingen mit einer Eisenstange bedroht hat, sucht die Polizei Zeugen zu dem Vorfall.

Die 43-jährige Autofahrerin war am Donnerstagmittag mit Mann und Tochter auf der B10 von Pforzheim Richtung Remchingen (Enzkreis) unterwegs. Wegen Waldarbeiten war die Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer beschränkt, woran sich die Fahrerin hielt. Über eine längere Strecke fuhr ihr laut Polizei ein Lkw sehr dicht auf und hupte, woraufhin ihr Beifahrer durch das geöffnete Fenster Handzeichen gab, dass das nicht in Ordnung sei.

Mit Eisenstange um Auto herumgelaufen

An einer roten Ampel schließlich sei der Lastwagenfahrer ausgestiegen und mit einer Eisenstange in der Hand um das Auto der Familie herumgelaufen. Da er die verschlossene Beifahrertür nicht öffnen konnte, schlug er mehrfach mit der flachen Hand an die Scheibe und auf die Motorhaube, stieg dann wieder in seinen Lkw und fuhr Richtung Wilferdingen davon.