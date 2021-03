per Mail teilen

Am Dienstagmorgen ist ein gasbetriebener Sattelzug auf der A5 nach der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd in Fahrtrichtung Rastatt aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gefahren. Zur Bergung des Fahrzeugs mussten nach Polizeiangaben zwei Fahrstreifen bis zum Mittag gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von bis zu 12 Kilometer Länge. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.