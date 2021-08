Wegen eines brennenden Lastwagens war die A5 am Dienstag zwischen Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und Rastatt in Richtung Süden gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau.

Der mit Holzwänden beladene Lkw war am Dienstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten und konnte auf dem Seitenstreifen in der Ausfahrt zu einem Parkplatz anhalten. Es seien keine anderen Fahrzeuge beteiligt gewesen, so die Informationen der Polizei. Der Fahrer konnte den Lastwagen rechtzeitig verlassen. Er wurde aber durch Rauchgas verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Dauer der Sperrung bis in die Abendstunden

Der Verkehr auf der A5 wurde in Richtung Rastatt über die Autobahnausfahrt Karlsruhe-Süd ausgeleitet. Auch auf den Umleitungsstrecken staute sich der Verkehr. Erst gegen 19 Uhr war auf der A5 wieder ein Fahrstreifen in Richtung Süden frei. Die Löscharbeiten zogen sich nach Polizeiangaben über mehrere Stunden hin. Der Lkw musste am Unfallort durch einen Gabelstapler entladen werden, um letzte Glutnester zu bekämpfen.

Durch die starke Rauchentwicklung gab es am Dienstagnachmittag zeitweise erhebliche Sichtbehinderungen auch auf der gegenüberliegenden Seite der Autobahn in Richtung Norden.