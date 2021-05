Auf der A8 zwischen Heimsheim und Pforzheim-Süd hat am Vormittag ein Lkw gebrannt. Verletzt wurde niemand. Allerdings war die Autobahn in Richtung Karlsruhe auch wegen starker Rauchentwicklung kurzfristig gesperrt. Der Verkehr staute sich auf rund 15 Kilometern Länge. In Kürze soll laut Polizei wieder einer von drei Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe frei gegeben werden.