Lkw-Anhänger rollt in Fabrikgebäude

In Marxzell im Landkreis Karlsruhe hat sich am Montagnachmittag ein Lkw-Anhänger selbständig gemacht und einen Schaden von mindestens 100.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Anhänger vom Fahrer des Lastwagens auf einer abschüssigen Strecke auf einem Firmengelände abgestellt worden. Nachdem der mit vier Tonnen Material beladene Hänger entladen war, sollte er wieder angekuppelt werden. Beim Rangieren, so der Polizeibericht, habe der Fahrer bemerkt, dass sich der Anhänger nicht mehr im Rückspiegel befand. Der Anhänger war ungebremst in das Fabrikgebäude gerollt. Dabei wurde ein Fenster durchschlagen und eine Maschine beschädigt. Am Gebäude entstanden Risse.