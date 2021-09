LKA-Experten untersuchen Brand im Hotel "Badischer Hof"

Nach dem Brand im Luxushotel "Badischer Hof" in Baden-Baden dauern die Ermittlungen weiter an. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben Spezialisten am Freitag damit begonnen, den Brandort zu untersuchen. Sie gehen unter anderem Hinweisen auf mögliche Brandstiftung nach. Im Kriminalkommissariat Rastatt übernimmt jetzt eine Ermittlungsgruppe die Befragung der Mitarbeitenden und Gäste. Es werde in alle Richtungen ermittelt, so die Polizei. Das Hotel ist nach dem Brand einsturzgefährdet. Wie hoch der tatsächliche Schaden am Badischen Hof ist, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Erste Schätzungen ergaben einen Schaden in zweistelliger Millionenhöhe.