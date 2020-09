Umweltschäden beim Abbau von Lithium

Lithium wird unter anderem zur Produktion von Batterien für Elektroautos benötigt. Der steigende Bedarf an Elektromobilität in Deutschland sorgt auch für stärkere Nachfrage nach dem Edelmetall. Die Folgen hiervon werden vor allem die drei südamerikanischen Länder Argentinien, Bolivien und Chile zu spüren bekommen, in deren großen Salzseen mehr als 60 Prozent der weltweiten Lithiumreserven lagern – und zwar in doppelter Hinsicht. Denn der Lithiumabbau bringt nicht nur lukrative wirtschaftliche Aufträge für die betroffenen Staaten. Er hinterlässt auch erhebliche Umwelt- und Sozialkonflikte.



Da für die Herstellung von einer Tonne Lithium bis zu zwei Millionen Liter Wasser benötigt werden, sinkt der Grundwasserspiegel. Dies führt zum Beispiel rund um den chilenischen Atacama-Salzsee zu Vertrockung der Vegetation, dem Aussterben von einheimischen Tierarten und stark verunreinigter Luft, die Krankheiten nach sich zieht. Proteste der Bauern brachten das Gemeinschaftsprojekt zwischen Baden-Württemberg letztlich zu Fall.