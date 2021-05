Unter dem Motto "Hör mal" starten am Dienstag in Ettlingen die Baden-Württembergischen Literaturtage. Die rund 30 dazu geplanten Veranstaltungen sind dabei in zwei Abschnitte aufgeteilt, die im Herbst fortgesetzt werden. Zweieinhalb Wochen lang soll es in einem ersten Block an verschiedenen Orten in der Stadt ein vielfältiges Programm geben. Dazu gehören unter anderem das Theaterstück "Tischlein Deck Dich", das live aus der Stadtbibliothek gestreamt werden soll, sowie eine Ausstellung zu Autoren aus Baden-Württemberg.