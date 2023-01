Lifte und Loipen an der Schwarzwaldhochstraße sind geöffnet

Nachdem endlich der lang ersehnte Schnee gefallen ist, sind die Aussichten für Wintersportler gut: Lifte und Loipen an der Schwarzwaldhochstraße und am Kaltenbronn sind geöffnet.

Die Laune bei den Liftbetreibern entlang der Schwarzwaldhochstraße hat sich deutlich aufgehellt: Endlich ist der lang ersehnte Schnee gekommen, wenn auch keine allzu großen Mengen. Nachdem in der Nacht zu Mittwoch und tagsüber rund 20 bis 25 Zentimeter Neuschnee gefallen sind, haben die Liftbetreiber die Pisten technisch vorbereitet und wollen die Liftanlagen zum zweiten Mal in diesem Winter starten: Die Aussichten sind also gut: Fast alle Lifte an der B500 sind ab Freitag geöffnet - und auch die Langlauf-Fans können loslegen, wenn auch noch nicht auf gespurten Loipen.

"Wir wünschen uns jetzt stabiles Winterwetter"

Auf den Naturschnee wird zusätzlich beschneit

Markus Huber von der Waldgenossenschaft Seebach, der den Lift am Seibelseckle betreibt, hat nicht lange abgewartet: Schon seit Donnerstagmorgen läuft sein Lift. Weil er mit seinem Team zusätzlich zum Naturschnee in den vergangenen Tagen auch kräftig technischen Schnee gemacht hat, sind die Pistenverhältnisse entsprechend gut. Jetzt hofft Huber aber darauf, dass am kommenden Wochenende noch einmal eine Ladung Neuschnee kommt.

Viele Lifte im Nordschwarzwald schließen eine Stunde früher

Auch sein Kollege Heiko Fahrner weiter nördlich am Skihang Unterstmatt hat seinen Lift bereits seit Donnerstag 12 Uhr laufen. Weil der Pulverschnee jedoch zu trocken war und am Hang schnell abrutscht, beschneit Fahrner seinen Skihang zusätzlich mit Kunstschnee. Ab Freitag öffnet der Unterstmatt-Lift wieder regulär um 9 Uhr, schließt aber wegen hoher Energiekosten für die Flutlichtanlage bereits eine Stunde früher als sonst, um 21 Uhr.

Skilifte Nordschwarzwald - Öffnungszeiten und Preise Skilifte Kaltenbronn: geöffnet Montags bis Freitags 14 Uhr - 21.30 Uhr (Flutlicht); Samstags 9 - 21.30 Uhr (Flutlicht), Sonntags 9 - 18 Uhr

Liftpreis/zwei Stunden: Erwachsene 15 Euro, Kinder bis 12 Jahre 10 Euro Mehliskopf: öffnet am Freitag 20.1. um 12 Uhr mit zwei Liften, Öffnungszeiten täglich 9 - 21 Uhr (Flutlicht)

Preis/Zwei-Stunden-Karte: Erwachsene 14 Euro, Schüler 12 Euro, Kinder bis 10 Jahre 10 Euro Hundseck: öffnet am Freitag 20.1. um 12 Uhr - 21 Uhr, täglich von 9 - 21 Uhr, Sonntags bis 18 Uhr

Ticketpreise/zwei Stunden: Erwachsene 14 Euro, Kinder bis 12 Jahre 10 Euro Unterstmatt: geöffnet täglich 9 - 21 Uhr (Flutlicht)

Preise/zwei Stunden: Erwachsene 15 Euro, Kinder (bis 12 Jahre) 11 Euro Seibelseckle: täglich geöffnet von 9 - 22 Uhr (Flutlicht)

Preise: Erwachsene 14,50 Euro, Kinder 11 Euro, Kinder bis 4 Jahre frei

Skifahren in toller Naturkulisse

Daniel Karcher geht mit seinem Doppellift an der Hundseck am Freitagmittag an den Start: Ab 12 Uhr können Skifahrer wieder die beliebte Hundseck-Piste heruntersausen und rundum die traumhafte Aussicht auf die Naturkulisse genießen. Auch am Mehliskopf werden noch die letzten Vorbereitungen für den zweiten Saisonstart am Freitag getroffen: "Wir kämpfen noch etwas mit dem technischen Schnee", meint Betriebsleiter Rainer Haberstroh, "wir brauchen halt Minustemperaturen von 4 Grad unter Null, um richtig Kunstschnee zu machen." Sollte alles klappen, steht der Öffnung am Freitag um 12 Uhr aber nichts mehr im Wege.

Am Kaltenbronn sind Lifte und Loipen geöffnet

Auf dem Kaltenbronn sind zwei Skilifte schon seit Mittwoch geöffnet, die Pistenverhältnisse sind gut. Auch die ersten Loipen wie zum Beispiel die Hohlohrundloipen konnten bereits präpariert werden und befinden sich in gutem bis befriedigendem Zustand.

Wintersport im Nordschwarzwald: Nach dem Neuschnee Ende Januar haben Lifte und Skipisten dort wieder geöffnet SWR Susann Bühler

Loipen zwischen Ruhestein und Hundseck präpariert

Auch die ersten Loipen an der Schwarzwaldhochstrasse sind inzwischen geöffnet: Zwar konnte das Loipenspurteam vom Nationalpark inzwischen einige Loipen zwischen Herrenwies, Hundseck und Seibelseckle glätten und präparieren. Weil aber noch nicht genug Schnee gefallen ist, konnte noch nicht gespurt werden. Langläufer können also im Freestyle oder Skater-Stil loslegen - "Klassik-Stil-Langläufer" müssen sich dagegen noch etwas gedulden. Für das Wochenende sind weitere Schneefälle angekündigt.