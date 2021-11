per Mail teilen

Mit den Lichtinstallationen "Stadtwerke-Albleuchten" im Kurpark und "Color The World" im Klosterviertel wird Bad Herrenalb von Sonntag bis zum Dreikönigstag von Beginn der Dämmerung bis in die Nacht hinein farbig erleuchtet. Besucher können interaktiv über ein Smartphone eigene Farben aussuchen und damit einen Farbwechsel steuern, so die Herrenalber Touristik. Möglich ist das über die Internetseite colortheworld.eu.