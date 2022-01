Lichtinstallation der Klosterruine bis Ende Januar

Die Interaktive Lichtinstallation "Color the World" in Bad Herrenalb im Nordschwarzwald geht weiter. Die Klosterruine der Kurstadt bleibt bunt bis Ende Januar. Eigentlich sollte am Dreikönigstag Schluss sein. Doch das Beleuchtungsspektakel begeistert unerwartet viele Menschen. Der Grund: Es ist Mitmachkunst. Die Klosterruine lässt sich mit 60 Leuchtstrahlern und hunderten LEDs in bunte Farben tauchen - alles zwischen gelb und schwarz ist möglich. Wer will kann das über Smartphone und Internet steuern. Ganze 24.000 Mal haben Menschen das schon gemacht. "Mit diesem Erfolg haben wir nicht gerechnet," sagte Alexandra Roschlau von der Herrenalber Touristik. Deshalb jetzt die Verlängerung bis zum 30. Januar. Auch der Kurpark entlang des Flüsschens Alb bleibt so lange illuminiert.