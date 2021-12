Nach Start der Kombilösung: "Bahn frei" in der Kaiserstraße in Karlsruhe

Die Fußgängerzone in Karlsruhe wird bis Weihnachten zur Open-Air-Bühne. Da die Straßenbahnen jetzt unterirdisch fahren, sei Platz für Kunst und Kultur, so die Veranstalter.

Nach der Eröffnung der Kombilösung in Karlsruhe am Samstag fahren seit Sonntagfrüh keine Straßen- und Stadtbahnen mehr durch die Fußgängerzone in der Kaiserstraße. Die Ära des oberirdischen Gleisbetriebs zwischen dem Kronenplatz und dem Europaplatz ist nach dem Start am 21. Januar 1877 nun vorbei. Zwölf Jahre wurde für die Kombilösung in der Stadt gebaut, jahrelang war Karlsruhe durch die Baustellen und Umleitungen geprägt. Damit ist seit dem Wochenende Schluss. Der so gewonnene Raum biete völlig neue Chancen, so Martin Wacker, Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME).

"Ohne Straßenbahnen hat Karlsruhe nun eine echte Fußgängerzone, die nur darauf wartet, mit Leben gefüllt und bespielt zu werden."

Kaiserstraße wird zur Open-Air-Bühne

Unter dem Motto "Bahn frei" wird die Fußgängerzone bis Weihnachten zur Bühne für leuchtende Kleinkunst. Zwischen Kronenplatz und Europaplatz bespielen sogenannte Walking Acts die Kaiserstraße auf ihrer gesamten Breite und sollen für besondere Überraschungen beim Weihnachtseinkauf in Karlsruhe sorgen.

So verabschiedeten sich die Straßenbahnen aus der Kaiserstraße:

Bahnen weg - Startschuss für weitere Aktionen

Bei dem täglichen Spektakel zwischen 13 und 20 Uhr sind unter anderem fünf Meter große Lichterfiguren, ein LED-Show-Ballett oder ein lebender Weihnachtsbaum mit dabei.

Nach dem Start der Kombilösung bietet die Kaiserstraße jetzt Platz für Kleinkunst. KME / Jürgen Rösner

Mit den Walking Acts bis Weihnachten gibt das Citymarketing der KME den Startschuss für die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten, welche die Kaiserstraße als echte Fußgängerzone ohne Straßenbahnverkehr künftig für die Menschen und das Stadtleben bietet. Die Planungen für neue Stadterlebnisse liefen bereits, so die KME in einer Mitteilung.