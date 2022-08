per Mail teilen

Noch bis Mittwoch kann das 9-Euro-Ticket im gesamten deutschen Nah- und Regionalverkehr genutzt werden. Von Reisenden am Karlsruher Hauptbahnhof kommt viel Lob, aber auch Kritik.

Seit Anfang Juni läuft die Initiative der Bundesregierung als Teil des Energie-Entlastungspaketes. Mit dem 9-Euro-Ticket sollten vor allem Bürgerinnen und Bürger von den gestiegenen Energie- und Spritpreisen entlastet werden. Die Zahlen sprechen für sich: Mehr als 38 Millionen Mal wurde das Ticket in den letzten Wochen verkauft.

Mehr ÖPNV, weniger Auto - 9-Euro-Ticket gut fürs Klima

Ein Ticket ging in diesem Monat an Carmen aus Mannheim. Sie findet das 9-Euro-Ticket gut und würde sich über eine Verlängerung freuen. Ihr gefällt besonders, dass das Ticket deutschlandweit gültig ist. Ihr bisheriges Monatsticket galt nur in der Metropolregion Rhein-Neckar. Außerdem würde das günstige Ticket auch dem Klima zugutekommen, weil dadurch mehr Menschen auf den ÖPNV umsteigen und das Auto auch mal stehen lassen würden.

"Ich finde, der öffentliche Verkehr muss vor dem Autoverkehr Vorrang haben."

Carmen aus Mannheim würde sich eine Verlängerung des 9-Euro-Tickets wünschen. SWR Greta Hirsch

Mobil und günstig in ganz Deutschland unterwegs

Auch Bastian aus Karlsruhe hat ein 9-Euro-Ticket und nutzt es am Sonntag für seine Reise nach Speyer. Für ihn war vor allem der günstige Preis ausschlaggebend. Trotzdem sagt er: "Ich glaube, es gab schon mehr Schwierigkeiten und Konflikte, weil oft die Züge nicht kamen." Trotzdem wünscht auch er sich, dass das Ticket weiterhin Bestand hat. Dadurch bekommt jeder die Möglichkeit, günstig im ganzen Land mobil zu sein.

"Ich habe auch ein Auto, aber jetzt lohnt sich Bahn fahren."

Bastian aus Karlsruhe ist mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs nach Speyer. SWR Greta Hirsch

9-Euro-Ticket: Viele sind für Verlängerung des Angebots

Auf die Frage, ob das 9-Euro-Ticket verlängert werden sollte, antworten die meisten Reisenden am Karlsruher Bahnhof mit "Ja" oder "auf jeden Fall". Passend dazu haben sich am Wochenende unter anderem in Karlsruhe, Stuttgart und Freiburg Klimaaktivsten verschiedener Gruppen und Organisationen getroffen. Mit kleineren Aktionen machten sie sich stark für den bundesweiten Aktionstag der Initiative "9-Euro-Ticket weiterfahren". Sie forderten eine nahtlose Verlängerung der Nahverkehrs-Flatrate.