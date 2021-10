Bühl: So lief der letzte Gratis-Tag an der Corona-Teststation

Jetzt ist Schluss: Zum letzten Mal waren die Corona-Tests am Sonntag kostenlos. Ab Montag müssen mit wenigen Ausnahmen alle für die Schnelltests bezahlen. In Bühl haben einige am Sonntag den letzten Gratis-Test genutzt.

Von Ansturm keine Spur am Sonntagmittag im Testzentrum in der Innenstadt von Bühl (Kreis Rastatt). Und dennoch stellen sich immer wieder Menschen vor dem weißen Corona-Testzelt von Durmus Özmen in die Schlange. Etwa 40 sind es bis zum Mittag - eine überschaubare Zahl Testwilliger, meint Betreiber Özmen. "Sie hätten mal vor circa zwei Monaten da sein müssen. Ich erinnere mich, da hatten wir an einem Tag eine 200 Meter lange Schlange - das ist zu heute natürlich gar kein Vergleich", erzählt er.

Özmen kennt das Geschäft mit den Corona-Tests. Seit Beginn der Pandemie betreibt er gleich mehrere Teststellen in der Region, unter anderem in Bühl und in Achern (Ortenaukreis). Die meisten Tests gibt es nicht am Tag, weiß er, sondern zu einer ganz anderen Uhrzeit.

"Den meisten Verkehr haben wir hier ab 18 Uhr."

Abends kommen die meisten zum Testen. Dann, wenn viele noch schnell einen Test fürs Restaurant oder fürs Kino brauchen. Auch vor dem Besuch bei Verwandten oder Freunden ließ sich so mancher immer wieder mal testen. Bislang ging das kostenlos - ab Montag ist damit Schluss. Mit der Kostenpflicht sind viele nicht einverstanden.

SWR Reporter Bernhard Basler war in Bühl vor Ort:

"Ich werde dann wahrscheinlich einige Aktivitäten einschränken, wenn ich bezahlen muss. Schön finde ich das nicht."

Kritik an der Kostenpflicht für Corona-Tests

Auch Andreas Siebert aus Bühl zeigt sich nicht einverstanden mit den kostenpflichtigen Tests. Für ihn gehe es damit "auch ein bisschen in Richtung Impfpflicht". Das sei ja in Deutschland aber gar nicht gewollt, meint er. Sigmund Schlesinger aus Rastatt blickt besorgt auf die anstehende Kostenpflicht. Für ihn als Leiharbeiter sei das Testen dann zu teuer.

Ab Montag werden die Tests in Baden-Württemberg kostenpflichtig, dann auch in der Teststation von Betreiber Özmen. 15 Euro sind hier dann fällig, erklärt er.

"Wenn man andere Länder anschaut, dann sieht man, dass die Tests dort schon immer was gekostet haben. Seit sieben Monaten hatten wir durch den Staat die Möglichkeit, uns kostenlos testen zu lassen - unabhängig von der Impfung. Inzwischen sind wir auch soweit, alle impfen zu lassen. Deswegen finde ich es auch nicht so schlimm, dass es ab jetzt was kosten wird."

Immer mehr Teststationen schließen

Weil sich immer weniger Menschen testen lassen, haben bereits viele Anbieter ihr Angebot zurückgefahren. Auch Betreiber Özmen aus Bühl. Ursprünglich hatte er vier Teststationen, inzwischen sind es nur noch zwei. Mit dem Ende der kostenlosen Tests rechnet er mit einem weiteren Einbruch.

"Ich gehe nicht davon aus, dass wir so wie vorher 500 bis 600 Leute pro Tag haben werden. Ich denke, das wird sich auf 20 bis 30 Leute pro Tag reduzieren."

Der Unternehmer Özmen will ab Montag erst einmal abwarten und dann entscheiden, ob er seine Corona-Teststation weiterführen wird. Mindestens vierzig Leute müssten zu ihm an die Teststation kommen - nur dann würde es sich für ihn weiter lohnen.