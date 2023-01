Letzte Weihnachtsmärkte in Bruchsal und Baden-Baden enden

Mit Bruchsal und Baden-Baden enden am Donnerstag und Freitag die letzten Weihnachts- und Wintermärkte in der Region. Wie fällt die Bilanz aus?

Das gute Wetter bescherte den Marktbeschickern auch nach Weihnachten viele Besucher. Der Wintermarkt von Bruchsal und der Baden-Badener Weihnachtsmarkt erfreuten sich auch nach den Feiertagen großer Beliebtheit. Auf dem Baden-Badener Christkindelsmarkt wurden an manchen Tagen bis zu 25.000 Besucher registriert.

Aus Weihnachts- wird Wintermarkt

In Bruchsal endete der klassische Weihnachtsmarkt am 27. Dezember. Er wird aber noch bis Donnerstagabend als Wintermarkt fortgeführt.

In Baden-Baden endet der Christkindelsmarkt am Freitag. Nach Angaben der Baden-Badener Kur- und Tourismus GmbH sind die Marktbeschicker mit den Umsätzen zufrieden. In der Kurstadt soll der Weihnachtsmarkt auch im kommenden Jahr bis in den Januar hinein geöffnet bleiben.