Sanierung der B10 bei Knielingen geht in letzte Bauphase

Die Fahrbahndeckenerneuerung auf der B10 in Karlsruhe zwischen Mühlburg und Knielingen geht am Freitag in die letzte Bauphase. Es ist erneut mit Behinderungen zu rechnen. Von Freitag 6 Uhr bis Montag 6 Uhr werden einstreifige Verkehrsführungen auf der B 10 in Richtung Wörth und Karlsruhe eingerichtet, wie das Regierungspräsidium mitteilte. Ab Dienstagvormittag wird der Verkehr in Richtung Osten auf Höhe der Anschlussstelle Rheinhafen einstreifig an der Baustelle vorbeigeführt. Zeitgleich erfolgen Arbeiten in der Unterführung am Kühlen Krug mit einstreifiger Verkehrsführung in Fahrtrichtung Wörth. Der letzte Bauabschnitt findet dann von 13. bis 16. September statt. Dabei wird die Unterführung am Kühlen Krug saniert und es steht dort nur ein Fahrstreifen Richtung Karlsruhe-Durlach zur Verfügung.