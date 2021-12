"Lernort Kislau" bekommt 750.000 Euro vom Land

Das Land Baden-Württemberg bezuschusst die geplante Bildungsstätte am Ort des ehemaligen Konzentrationslagers Kislau in Bad Schönborn mit 750.000 Euro. Die Mittel für das Projekt "Lernort Kislau" wurden im am Mittwoch verabschiedeten Haushalt bereitgestellt. Noch vor zwei Jahren hatte der Landtag die Auszahlung der 750.000 Euro an die Bedingung geknüpft, dass die Initiatoren zuvor einen ebenso hohen Betrag bei Dritten einwerben. Mit dem Landeszuschuss als Grundstock steigen nun auch die Chancen auf weiteres Geld von Sponsoren wie Stiftungen und Unternehmen. Tatsächlich ist der Kostenrahmen noch unklar. Allein für die baulichen Maßnahmen wird eine Million Euro veranschlagt. Der "Lernort Kislau" auf dem Gelände des ehemaligen KZ soll vor allem Jugendlichen die Geschichte der NS-Zeit vermitteln.