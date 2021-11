Vor fünf Jahren, mitten in der ersten großen Flüchtlingswelle, gründete Jasmin Sahin vom Verein Uneson in Karlsruhe das Lernfreunde-Haus – ein in dieser Form einzigartiges Bildungsprojekt für Kinder aus Flüchtlingsfamilien in Landeserstaufnahmeeinrichtungen. Das Hilfsprojekt hat zum Ziel, Flüchtlingskindern etwas Positives mit auf ihren Lebensweg zu geben. Finanziert wird es komplett aus Spenden. Susann Bühler berichtet