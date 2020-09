Büffeln in den Sommerferien

Büffeln in den Sommerferien Lernbrücke soll Coronalücken schließen

Die Schulschließungen in der Corona-Krise haben viele Schülerinnen und Schüler zurückgeworfen. In freiwilligen Nachhilfekursen können sie versäumten Unterrichtsstoff nachholen. Auch in Weisenbach (Kreis Rastatt) gibt es solche Lernbrücken.