Vor 25 Jahren schrieb Peter Freudenthaler aus Neuhausen bei Pforzheim den Welthit Lemon Tree. Im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg erzählt er, wie dieser Song sein Leben veränderte.

1995 war's. Er wartete auf seine Freundin. Innerhalb einer halben Stunde schrieb Peter Freudenthaler das Grundgerüst für den Welthit Lemon Tree. Am nächsten Tag wurde er im Studio - zusammen mit seinem Freund und Partner bei Fools Garden Volker Hinkel – fertig arrangiert.

Das Lied veränderte sein Leben, erzählt Peter Freudenthaler im Sonntagsspaziergang in SWR4 Baden-Württemberg. Er gab sein Studium auf, kündigte seinen Nebenjob als Klavierstimmer und zog zusammen mit Fools Garden um die Welt.

Gefeiert wie die Beatles

"Als wir das erste Mal in Südostasien landeten, war das beinahe wie bei den Beatles", erinnert sich der Sänger, der in Pforzheim geboren wurde und immer noch in der Region lebt. Journalisten und Fans standen auf der Rollbahn und jubelten der Band zu. Noch heute gibt es zahlreiche Versionen des "Zitronenbäumchens" aus aller Welt.

Peter Freudenthaler zu Gast im Studio SWR

Peter Freudenthaler ist froh, dass ihm der Song eingefallen ist, er hat ihm viele Freiheiten und ein gutes Auskommen beschert. Auch seine drei Kinder sind immer wieder überrascht von der Magie des Liedes. Eines Tages kam seine Tochter nach Hause und sagte: "Jetzt ist es soweit Papa, jetzt nehmen wir es im Musik-Unterricht durch".

Der Zitronenbaum hat weltweit Erfolg

1996 steht das Liebeslied mit dem Zitronenbaum in 13 Ländern in den Top Ten, erreicht sechs Mal Platz eins, verkauft sich über sechs Millionen Mal und macht Fool's Garden auch in den baltischen Ländern, Asien und Russland zu Stars.