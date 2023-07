per Mail teilen

Carolina Krafzik aus Niefern-Öschelbronn (Enzkreis) gehört zu den schnellsten Frauen Deutschlands. Fünfmal hintereinander hat sie DM-Gold im 400-Meter-Hürdenlauf geholt. Im August startet sie bei der WM in Budapest.

Niemand in Deutschland läuft derzeit schneller als sie – zumindest über 400 Meter Hürden. Als Carolina Krafzik kürzlich zum fünften Mal hintereinander die Deutsche Meisterschaft gewonnen hat, brach sie mit 54,47 Sekunden sogar den 28 Jahre alten DM-Rekord. Inzwischen bereitet sich die 28-jährige Leichtathletin auf die Weltmeisterschaft in Budapest vor. Und das alles neben ihrem eigentlichen Job als Grundschullehrerin.

Schüler sind stolz auf ihre Rekord-Lehrerin

An der Grundschule der Gemeinschaftsschule Heckengäu in Wiernsheim unterrichtet Carolina Krafzik Deutsch und Sport. In der letzten Sportstunde vor den Sommerferien dürfen sich ihre Viertklässler bei einem Räuber- und Gendarm-Spiel austoben. Dass sie eine der schnellsten Frauen Europas als Sportlehrerin haben, macht die Kinder stolz: „Damit kann man gut angeben!“, meint einer der Jungs und lacht.

Zwei Dutzend ausgelassene Kinder zwei Schulstunden lang zu bändigen, ist fast so herausfordernd wie ein 400-Meter-Hürdenlauf bei der Deutschen Meisterschaft, sagt die Topathletin augenzwinkernd. Beides sei auf seine eigene Weise anstrengend, aber beides mache Spaß.

Profi-Karriere keine Option

Die 28-jährige ist eine der derzeit erfolgreichsten Läuferinnen der Bundesrepublik. Sechsmal in der Woche trainiert sie bei ihrem Verein, dem VfL Sindelfingen. Und das neben ihrem Job als Grundschullehrerin. Das funktioniere deshalb, weil sie nur ein halbes Deputat habe - und mit viel Verständnis und Unterstützung ihrer Kolleginnen und Kollegen, meint sie.

"Ich bin mittags zuhause, kann ein bisschen die Füße hochlegen und dann geht’s ins Training. Das krieg ich schon gut hin.“

Carolina Krafzik unterrichtet an der Grundschule Deutsch und Sport SWR Peter Lauber

Für Carolina Krafzik war es nie eine Option, ins Profi-Lager zu wechseln. Zu sehr sei ihr die Arbeit mit den Kindern ans Herz gewachsen, sagt sie. Außerdem: „Wenn ich mal mit dem Sport aufhören sollte, kann ich nahtlos weitermachen.“

"Wenn es am Wochenende bei einem Wettkampf mal nicht gut läuft, hab ich gar keine Zeit, mich daran groß aufzuhängen, weil am Montag geht’s wieder in die Schule“.

Dieses Leben in zwei Welten funktioniere nur mit einer gehörigen Portion Disziplin, meint die Sportlerin. Die dennoch durchaus auch mal mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen habe, wie sie zugibt. Vor allem in Wettkampfphasen gebe es Momente, an denen sie keine Lust mehr habe, zu trainieren. Aber da müsse man durch – und das sei etwas, das sie auch ihren Schülern vermitteln möchte.

In Kassel holt Carolina Krafzik zum fünften Mal in Folge Gold bei der DM picture-alliance / Reportdienste SWR Picture Alliance

Auch Kinder müssen verlieren lernen

Und so fließen die zwei Welten immer wieder ineinander. Das gelte auch für Niederlagen, erzählt die Athletin. Etwa, als es bei den Olympischen Spielen in Tokio oder der EM in München nicht zu einer Medaille gereicht hat. Lernen zu verlieren und dennoch nicht gleich aufzugeben - auch das sei wichtiger Teil des Sportunterrichts.

Ihre neue Chance kommt Ende August. Bei der WM in Budapest sei Halbfinale eigentlich Pflicht, meint Carolina Krafzik. Zu großen Druck will sie sich dennoch nicht machen. An den Wettkampftagen vertraut sie lieber auf die Kraft der inneren Ruhe: morgens ausschlafen, entspannt in den Tag starten – und mittags „auf jeden Fall Spaghetti mit Tomatensoße.“