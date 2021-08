Die Infektionszahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe steigen derzeit leicht an. Nachdem sie zwei Tage unter zehn lagen, ist jetzt die Infektionsstufe zwei mit einer Inzidenz knapp über zehn wieder erreicht. Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) rechnet in den kommenden Tagen mit weiter leicht steigenden Infektionszahlen. Nachdem man die Lage rund um die Bar Topsy Turvy inzwischen im Griff habe, zeige sich das Infektionsgeschehen in Karlsruhe stabil. In Schulen und Kindergärten gebe es derzeit keine Hotspots. Zusammen mit Karlsruhes Landrat Christoph Schnaudigel (CDU) rief Mentrup noch einmal zum Impfen auf. Dies sei der Königsweg, der Infektionen verringere und Krankheitsverläufe mildere.