Die am Donnerstag in einem Wald bei Keltern im Enzkreis gefundene Leiche ist identifiziert. Es handelt sich um einen 59-jährigen Mann. Er wurde seit Januar vermisst.

Spaziergänger hatten am Donnerstag in einem Wald bei Keltern im Enzkreis eine tote Person gefunden. Bei der Leiche handelt sich laut Polizei um einen 59-jährigen Mann aus Baden-Baden. Seit Ende Januar galt er als vermisst.

Vermisstenfahndung der Polizei Ende Januar ohne Erfolg

Der damals 58 Jahre alte Mann war am 25. Januar plötzlich aus dem Haus seiner Familie in Baden-Baden verschwunden. Es gab keine Spur des Vermissten. Die Fahndung der Polizei auch mit Fotos in der Öffentlichkeit blieb ohne Erfolg.

Nach dem Leichenfund untersuche die 26-köpfige Sonderkommission der Kripo jetzt eine Reihe von Spuren, sagte ein Sprecher der Pforzheimer Polizei. Man gehe nach wie vor von einem Verbrechen aus.

Mann wohl Opfer eines Gewaltverbrechens

Über mögliche Hintergründe gibt es weiter keine Informationen. Spaziergänger hatten die Leiche des Mannes am Donnerstag in einem Teich am nördlichen Ortsrand von Keltern entdeckt.

Die Obduktion bestätigte am Wochenende die Identität des Mannes. Inwieweit der Verstorbene einen Bezug zur Region Keltern hatte, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.