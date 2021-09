Leiche in der Enz entdeckt

In der Enz in Pforzheim ist Montagmittag eine Leiche gefunden geworden. Ein Passant hatte die leblose Frau kurz nach 13 Uhr in der östlichen Innenstadt in der Nähe des Emma-Jäger-Bads im Wasser entdeckt und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr hat den Körper geborgen. Kriminalpolizei und Kriminaltechniker begannen vor Ort mit der Untersuchung. Es gebe keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber dem SWR. Derzeit überprüfe man vor allem, ob es sich um einen polizeibekannten Vermisstenfall handelt und gleiche die Fälle ab. Angaben über das Alter der im Wasser gefundenen Frau machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen laufen.