Der leblose Körper wurde gestern am Ufer des kleinen Sees entdeckt. Nach einem DNA-Abgleich steht laut Polizei fest, dass es sich um die Mutter der bei Hockenheim gefundenen 27-Jährigen handelt. Nach den Ermittlungen einer Sonderkommission der Mannheimer Polizei sollen beide am 6. März getötet worden sein. Ein 44-Jähriger und eine 43-Jährige sind wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Den beiden wird heimtückischer Mord vorgeworfen. Das Baby der 27-Jährigen befand sich bei den beiden Verdächtigen und ist jetzt in Sicherheit. Die beiden Toten und das Kind waren zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft im Rhein-Neckar-Kreis untergebracht.